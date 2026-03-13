© FT BILD/Riksbanken
Riksbankschef Erik Thedéen.

Riksbanken: Inför kontanttak för köp i butik

Publicerad 13 mars 2026 kl 12.23

Ekonomi. Riksbanken föreslår en gräns för hur stora kontantbetalningar som ska tillåtas i butik. Samtidigt uppmanas svenska hushåll att ha sedlar hemma som reserv i oroliga tider.

Förslaget presenteras i Betalningsrapporten 2026. Enligt Riksbanken bör kontantköp i handeln begränsas till högst 10.000 kronor, rapporterar Nu.se.

Syftet uppges vara att försvåra för organiserad brottslighet att använda kontanter för penningtvätt.

Men centralbanken vill samtidigt slå fast att kontanter fortsatt ska ha en plats i det svenska betalningssystemet.

– Det är också lite för att ta bort resonemanget att "kontanter är det ju bara kriminella som använder", säger riksbankschefen Erik Thedéen.

– Nu lägger vi en ram kring detta, så att vi kan säga att det är bra att använda.

Riksbanken uppmanar hushållen att ha kontanter hemma som beredskap vid störningar i betalningssystemen. Rekommendationen ligger på omkring 1.000 kronor per vuxen.

Samtidigt visar myndighetens statistik att kontanter används allt mer sällan. Bara fem procent av svenskarna uppger att de betalade sitt senaste köp med kontanter. År 2010 var motsvarande siffra 39 procent.

Digitala betalningar dominerar i dag. Under den senaste månaden har 91 procent använt Swish och 85 procent betalat med kort. Samtidigt uppger 30 procent att de använt kontanter under samma period.

Riksbanken rekommenderar också att hushållen använder flera betalningssätt för att stå bättre rustade vid störningar i betalsystemen.

JD Vance slingrar sig om krigsstödet: "Tänker inte berätta" vad han tycker

Ska ha avrått Trump – men stannat kvar som vicepresident. Nu vägrar han säga någonting i sak om krigsföretaget – som blir allt dyrare.0 

Ekonominyheter

Uppgift: Stegras pengar tar slut inom veckor

Prognosen: Konkurs redan i vår.. Gröna svenska jätten är nere för räkning, rapporterar Bloomberg.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

