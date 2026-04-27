Åtalet: Invandrare tatuerade in "jag e hora" på svensk kvinna och tvingade henne slicka urin

En man i 35-årsåldern står åtalad vid Gävle tingsrätt misstänkt för flera brutala brott mot en kvinna som han haft en relation till.

Enligt åklagaren blev den svenska kvinnan våldtagen, misshandlad och förnedrad under nära ett dygn.

Händelserna utspelade sig i en bostad i Gävle. Under omkring 17 timmar mellan den 5 och 6 mars hölls kvinnan inspärrad och förhindrades från att lämna lägenheten genom hot och våld, enligt åtalet.

Mannen ska ha matat slag mot hennes ansikte, tagit stryptag på henne, kastat henne till marken och slagit henne med en stekpanna.

Vid samma tillfälle ska han även ha tatuerat henne på flera delar av kroppen. Bland annat med texten "jag e hora" på vänstra benet.

– Han skriver om tre till fyra gånger så det skulle synas. Jag ber honom sluta flera gånger men han bara fortsätter. Han säger att alla ska veta att jag är en hora, berättar kvinnan i förhör.

"Dränktes" i urin

Mannen misstänks också för grovt olaga tvång. Han ska vid två tillfällen ha urinerat på kvinnan, bland annat i ansiktet. Vid ett tillfälle ska han ha tvingat henne att slicka upp urinen samtidigt som han höll i en kniv.

– Du är ett äckel, sade han medan kvinnan slickade upp urinet, berättar hon i förhör.

Vid det andra tillfället filmades händelsen. Kvinnan uppger att han "dränkte" henne i kiss.

– Han står framför mig och kissar mig i håret och i ansiktet. Samtidigt filmar han händelsen. Han skickar filmen till någon som ringer upp och säger att han inte får göra så. Han svarar att han kan det då jag har gjort si och så mot honom.

Åklagaren bedömer misshandeln som grov, bland annat på grund av det våld som använts och med tanke på att tatueringarna är bestående.

Mannen åtalas också för våldtäkt. Enligt åtalet ska han ha fört in sin hand i kvinnans underliv utan att hon deltagit frivilligt. Han ska också ha tvingat henne till ett utdraget oralt samlag så att hon spydde gång på gång.

– Han sa att han tycker det är skitnajs när jag blir knullad i munnen tills jag spyr, säger kvinnan.

"Kan" inte utvisas

Vidare ska han ha hotat henne till livet genom att hålla en kniv mot hennes hals och säga att han skulle döda henne.

Bakgrunden till allt detta var att mannen, som kommer från arabvärlden, anklagade kvinnan för att vara otrogen mot honom med diverse olika män så fort han inte hade total koll på vad hon gjorde.

Mannen nekar till brott och hävdar att det var kvinnan som bad honom urinera på henne och tatuera in "jag e hora" på hennes ben.

Han har fått svenskt medborgarskap och kan därför inte utvisas med nuvarande lagstiftning.