Skandalen: Kineser applåderade inte Zelenskyj

Den amerikanska kongressledamoten Michael McCaul tog själv ett foto på de kinesiska representanterna i samband med Zelenskyjs tal.

Bilden visades upp i CNN, där McCaul berättade om skandalen som skakade globalistmötet i Davos på måndagen.

– De satt precis bakom mig. Zelenskyj fick efter sitt tal stående ovationer av alla – utom den kinesiska delegationen som satt ned. Och sedan, efter att fotografiet tagits, gick de därifrån! förklarar den märkbart upprörde 60-åringen.

Enligt Michael McCaul skickade kineserna genom detta agerande "ett tydligt budskap":

– De stödjer inte Ukraina. De stödjer inte Zelenskyj. De har blod på sina händer och vi kan inte låta dem komma undan med det här. Den där bilden säger så mycket, dundrade den amerikanske politikern.

Spänningen mellan USA och Kina har förvärrats sedan president Joe Biden sagt att USA skulle agera militärt mot Kina om landet angrep Taiwan. Vita huset tvingades senare "förtydliga" uttalandet från den 79-årige presidenten och förklara att det han menade var att USA i ett sådant läge skulle skicka vapen – inte amerikanska soldater – till Taiwan.

JUST NOW: "They proceeded to walk out after that picture... sending a clear message they do not support Ukraine."@RepMcCaul shares a picture of the Chinese delegating...sitting during a standing ovation for Pres. Zelensky in Davos.pic.twitter.com/lkI7Tk6Eql

— John Berman (@JohnBerman) May 23, 2022