Skottlands ledare tackade Allah för nya jobbet

Pakistaniern Humza Yousaf, 37, har blivit utnämnd till ny partiledare för det styrande skotska partiet Scottish National Party (SNP) och efterträder därmed Nicola Sturgeon som försteminister.

På tisdagen publicerade han foton på sociala medier som visar hur han leder en grupp muslimska män i bön under sin första kväll i det officiella residenset, Bute House.

"Ett speciellt ögonblick när jag leder min familj i bön i Bute House, enligt seden, efter att ha avbrutit fastan tillsammans", skriver han på Twitter.

Det skotska parlamentet valde Yousaf till ny försteminister på tisdagen, med 71 röster mot den konservativa motståndarens 31. Han är den första muslimen och den första icke-vita på posten.

My family and I spending our first night in Bute House after today's parliamentary vote. A special moment leading my family in prayer in Bute House as is customary after breaking fast together. pic.twitter.com/yjPY1vpJMB

— Humza Yousaf (@HumzaYousaf) March 28, 2023