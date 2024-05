Slovakiens ledare skjuten

Robert Fico blev skjuten utomhus på onsdagseftermiddagen i samband med regeringsmöte i staden Handlova.

Han ska ha träffats av flera skott, bland annat i magen. På en pressträff vid 20-tiden meddelade polisen att premiärministerns tillstånd är fortsatt kritiskt.

– Han kämpar för sitt liv, säger försvarsminister Robert Kaliňák.

The first minutes after the attack on Robert #Fico - the prime minister's security guards evacuate him to his motorcade while eyewitnesses hold the shooter



According to preliminary information from Slovak media, Fico was shot multiple times. One to the abdomen, one to the… pic.twitter.com/vhcYPPjjlg

