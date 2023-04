Städerna där man knarkar mest i Europa

EU genomför en omfattande studie av avloppsvatten från 104 städer i 21 europeiska länder för att få insikt i invånarnas drogvanor.

Bland de svenska städerna som ingår i studien, som utförs av EU:s drogbyrå EMCDDA sedan 2011, finns Gävle, Sandviken och Växjö.

Under våren 2022 samlades vattenprover in under en vecka och analyserades sedan för att upptäcka spår av amfetamin, cannabis, ketamin, kokain, MDMA och metamfetamin.

Gävle och Sandviken toppar listan överlägset, följt av städer i Belgien och Tyskland. Detta mönster har varit konsekvent under de senaste åren, skriver TT.

Enligt nyhetsbyrån beror Sveriges topplacering i listan på att vi har så många universitet. Vilka universitet det finns i Gävle och Sandviken anges dock inte i telegrammet från nyhetsbyrån.

Kokain, MDMA och metamfetamin förekom i större utsträckning i större städer och under helger, vilket EMCDDA tolkar som ett tecken på mer fritidsanvändning. Halterna av amfetamin och cannabis var mer jämnt fördelade över veckan.

Skillnader mellan städer inom samma land kan enligt EMCDDA bero på faktorer som universitetsnärvaro, nattliv och befolkningens åldersfördelning.