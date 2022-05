Svenskt spel med AFA-zombier gör snabb succé

Det satiriska actionspelet Acquitted bygger på händelserna kring Kyle Rittenhouse – den amerikanska tonåring som friades efter att ha skjutit medlemmar i en vänsterextrem mobb som attackerade honom under ett BLM-upplopp.

Bakom Acquitted står den nystartade spelutvecklaren Nordic Empire Games, som har ägnat det senaste halvåret åt att ta fram spelet.

– Det har krävts mycket arbete men vi är otroligt nöjda med resultatet, säger William Hahne, en av personerna bakom Nordic Empire, till Fria Tider.

– Vi har haft högt uppsatta mål, men försäljningen är trots det över all förväntan, fortsätter han.

William Hahne är känd för att ha varit vice ordförande för Sverigedemokraternas tidigare ungdomsförbund SDU.

Redan på måndagen, samma dag som Acquitted släpptes på speltjänsten Steam, uppmärksammades spelet på Twitter av Andy Ngo, som har en miljon följare. Ngo är en amerikansk journalist som kartlägger den våldsamma extremvänstern i USA, och han har ett stort inflytande bland konservativa i USA.

– Det är så klart jättekul att en högerprofil med en miljon följare valde att sprida vårt spel samma dag som det lanserades på Steam. Vi ser redan nu vilka ringar på vattnet det ger och vi har blivit kontaktade av flera stora amerikanska profiler på högerkanten som är intresserade av olika typer av samarbeten med oss, säger William Hahne.

Enligt Hahne har Nordic Empire hela tiden haft siktet inställt på den amerikanska marknaden, och spelutvecklaren bedömer att man har god potential att slå igenom där.

– Förhoppningsvis kan Acquitted möjliggöra utvecklandet av fler baserade datorspel, säger han.

There's some new Kyle Rittenhouse-inspired video game on Steam called "Acquitted" where you fight zombie rioters.



In 2020, there was a game released on Steam & Nintendo Switch called "Tonight We Riot" in which players controlled rioters who try to kill police & capitalists. pic.twitter.com/dZT2pWY5ge

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) May 2, 2022