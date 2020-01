Taxichaufför våldtog kvinna i sin bil – krävde sedan betalt för resan

Den våldtagna kvinnan berättade i förhör att hon tillsammans med en kompis hade besökt en restaurang i Uddevalla den 5 oktober 2019. Vid 02-tiden tog hon en taxi hem från bussterminalen Kampenhof.

Taxichauffören började genast fråga kvinnan om hon hade pojkvän och förklarade att han kunde bli hennes pojkvän. Han sade även att hon var snygg. När han lade sig i vänsterfilen för att svänga in på den väg som hon anvisade honom somnade kvinnan till i bilen.

När hon vaknade igen stod taxibilen parkerad utanför hennes bostad. Taxichauffören låg över henne i sätet och våldtog henne medan han sög på hennes bröst. Hon slet sig loss, gav chauffören en örfil och sade åt honom att sluta.

När hon var på väg ut ur bilen såg hon att chauffören höll i en betaldosa och han frågade om hon inte skulle betala. Hon svarade "i helvete heller" och slängde igen dörren, berättar kvinnan. Direkt efteråt ringde en väninna och sina föräldrar och berättade storgråtande om våldtäkten. Hon kontaktade även polisen innan hon tog sig till sjukhuset för undersökning.

Under utredningen berättade två andra kvinnor om att de hade blivit sexuellt ofredade av samme taxichaufför, under körningar i Uddevalla den 28 september respektive den 26 oktober 2019. En av kvinnorna spelade in samtalet hon hade med mannen, skriver SVT Nyheter Väst.

Den 30-åriga irakiern, som är skriven i Trollhättan, har nekat till anklagelserna men enligt Uddevalla tingsrätt är han överbevisad. Brottsligheten har enligt domstolen "utförts på ett i flera hänseenden likartat sätt och framstår som såväl planerad som upprepad".

"Då [chauffören] har begått brotten i anställning har han missbrukat såväl sin arbetsgivare som kundernas förtroende. Målsägandena, dvs. kunderna, har haft berättigade förväntningar på att taxiresorna skulle vara trygga", står det i domen.

Uddevalla tingsrätt väljer dock att döma ut ett så kallat humant straff åt taxichauffören. Han döms mot sitt nekande för våldtäkt och två fall av sexuellt ofredande till två års fängelse, vilket är det lägsta möjliga straffet för våldtäkt. Det innebär i praktiken 16 månaders fängelse på grund av Sveriges kontroversiella system med automatisk två tredjedelsfrigivning.

Trots att mannen, som är irakisk medborgare, saknar svenskt medborgarskap och adress i Sverige valde kammaråklagare Robert Beckard inte att yrka på att han skulle utvisas. Fria Tider har sökt Beckard för en kommentar.