Tyske kanslern fick gömma sig undan rasande bondehop

De jättelika bondeprotesterna mot den vänsterliberala regeringen pågår för fullt i hela Tyskland.

På torsdagen blev det dramatiskt i östtyska Cottbus. Förbundskansler Olaf Scholz besökte staden för att delta i invigningen av ett nytt lokstall.

Så många protesterande bönder dök dock upp och krävde att få prata med kanslern att polisen valde att spärra av hela anläggningen med kraftiga barriärer.

Traktorerna och demonstranterna samlades utanför avspärrningarna. Under tiden körde en kortege genom staden.

In #Cottbus geht es hoch her. Bauern riegeln die Stadt ab, tausende AfD-Anhänger demonstrieren. Nun kommt aus anderem Grund der Kanzler in die Stadt. Es könnte heute ungemütlich für Scholz werden. pic.twitter.com/Zs1VebXKq9

Efter att en talare vid mötet uppgett att Scholz inte skulle prata med bönderna blev han utbuad, skriver Junge Freiheit. När det meddelades att en representant för lantbrukarna skulle få träffa en socialdemokratisk företrädare ropade bönderna:

– Kanslern kan själv komma!

Cottbus är ett centrum för bondeprotesterna, som enligt planen ska pågå veckan ut. Traktorer spärrade redan under måndagen av nästan hela staden. Samtidigt drog det invandringskritiska partiet Alternativ för Tyskland (AFD) med sig tusentals anhängare till Gamla torget för att demonstrera mot den federala regeringen.

Det framkom senare under torsdagen att Olaf Scholz faktiskt träffade företrädare för det tyska jordbruksförbundet i Cottbus.

AFD – som de övriga partierna försöker förbjuda – fortsätter samtidigt att rusa i opinionen. I den senaste landsomfattande mätningen från Yougov får partiet 24 procent, vilket är ett nytt rekord.

JUST IN - Germany's AfD party surges to a new record high, hits 24% for the first time — YouGov poll pic.twitter.com/Hn5qKY0XSy

— Disclose.tv (@disclosetv) January 11, 2024