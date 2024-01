Här blockerar tyska bönder miljöpartistiska ministerns färja

Scenerna från den tyska färjehamnen Schlüttsiel på torsdagskvällen har skapat stora rubriker över hela Tyskland.

Ekonomiminister Robert Habeck, som var ombord på färjan, lyckades på grund av böndernas blockad inte kliva av utan tvingades åka tillbaka till ön Hallig Hooge där han tillbringat sin semester. Han kunde dock senare återvända hem – med poliseskort.

WATCH: German farmers attack the ferry carrying the Green Minister for Economic Affairs and Climate Action Robert Habeck as he returned from vacation.



The ferry couldn't disembark due to safety reasons. pic.twitter.com/PeCD5mzO7C

— Remix News & Views (@RMXnews) January 4, 2024