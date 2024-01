Jättelik bondeprotest i Tyskland

Över hela Tyskland har bönder under måndagen blockerat motorvägar och förlamat stora områden.

Skolor har tvingats hålla stängda – och politiker rasar mot de bångstyriga demonstranterna, som är missnöjda med den vänsterliberala regeringens slopade skattelättnader.

Vid ikoniska Brandenburger Tor i centrala Berlin – i närheten av riksdagshuset – parkerade cirka 500 traktorer och lastbilar. Liknande scener har utspelat sig på en lång rad platser i Tyskland.

I Dresden uppstod handgemäng mellan poliser och demonstranter:

Inrikesminister Nancy Faeser – som är känd för sina kopplingar till den våldsbejakande extremvänstern – rasar mot protesterna och anklagar bönderna för att förhindra människor från att ta sig till jobbet, skolan eller läkare. Hon anser att jättedemonstrationen "kommer att orsaka ilska och oenighet".

Motorways in Germany were also blocked. It's incredible how the mainstream media censors these protests. pic.twitter.com/Uoww7t8wAX

Farmers and truckers block Germany! They want to put end to socialist dictatorship which only brings poverty and new taxes. Germany answers to EU, and EU is destroying European families. It's time for EU to be dissolved. pic.twitter.com/znd1JLyRxs

