Ukraina-kaoset i P1: "Vad sa du just nu?"

– Vad sa du just nu? krävde Partik Oksanen att få veta.

Hans motdebattör Johan Wennström, statsvetare och gästforskare på Försvarshögskolan, hade då slagit fast att Trumpregeringen kommer in som en "neutral part utan skin in the game" i Ukrainakonflikten.

– Man kan konstatera att det var Bidenadministrationen som bidrog till att underblåsa den här konflikten och inte den sittande administrationen. Så enkelt är det, sade Johan Wennström.

Detta fick Partik Oksanen – en liberal konspirationsteoretiker som är knuten till "tankesmedjan Frivärld" och ibland förekommer i tv – att se rött.

– Att säga att Bidenadministrationen har bidragit till att eskalera det här, det är... ja, jag saknar ord, sade Oksanen.

Partik Oksanen tror att USA:s regering bara agerar som en marionett åt Putin, som är den man som enligt Oksanen egentligen styr världshändelserna bakom kulisserna.

Johan Wennström stod dock på sig och vidhöll att "den västerländska koalitionen med Bidenadministrationen i spetsen har bidragit till att förlänga det här kriget".

– Senast genom att efter Trumps valvinst i höstas tillåta Ukraina att använda amerikanska långdistansvapen på ryskt territorium. Det är självklart en eskalering. Så jag tycker nog det är rimligt att säga det.

Utspelen från Wennström har väckt förfäran bland liberaler. Aftonbladets Anders Lindberg kopplar i en ledare samman resonemangen med ryska "narrativ" och ifrågasätter att Wennström bjöds in.

"Hur tänkte Sveriges radio när de satte ihop debatten?" skriver Lindberg och fortsätter:

"Ska Patrik Oksanen – som är specialist på rysk propaganda – debattera om det är sant eller falskt att Biden 'underblåst' kriget genom att ge Ukraina möjlighet att försvara sig? Om det är sant eller falskt att det som händer egentligen är västs fel? Det blir en form av falsk balans. Är vaccin bra eller dåligt? Regnar det ute just nu? Är månen egentligen en ost?"