Ung kvinna försvunnen efter utekväll – två anhållna

Det var under söndagen 16 oktober som polis fick kännedom om ärendet. Anhöriga hade inte fått kontakt med kvinnan och tog senare kontakt med polisen.

Samma dag involverades flera polispatruller i sökandet av kvinnan och informationsinhämtning påbörjades. Det gjorde att polisen upprättade en anmälan om försvunnen person.

Under arbetet med ärendet framkom uppgifter som gjorde att polisen inledde en förundersökning gällande människorov. Två kvinnor hämtades in till förhör under måndagen 17 oktober. Efter förhör beslutades det att kvinnorna skulle anhållas misstänkta för människorov. Båda är i 20-årsåldern och skäligen misstänkta.

Kvinnan i 20-årsåldern är ännu inte påträffad. Åklagare och polis fortsätter att arbeta med ärendet. Fler förhör ska hållas med de misstänkta samt andra personer som eventuellt kan veta mer om händelsen.