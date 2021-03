Vänsterextremist döms för vandalism av Karl XII-tavla

Det var 12 december 2019 som 30-åringen besökte Nationalmuseum i Stockholm. Där fick han syn på konstverket "Karl XII:s likfärd", som målades av konstnären Gustaf Cederström 1884 – och bestämde sig för att vandalisera det världsberömda verket.

Vänsterextremisten fångades av övervakningskameran när han klev fram till tavlan och klistrade fast ett AFA-klistermärke med trycket "IT'S OK TO KILL NAZIS".

– Det är ju Karl XII på tavlan och han är ju ganska stor inom nazismen så jag tyckte det vore roligt att klistra dit klisterlappen, förklarar 30-åringen tilltaget i polisförhör.

– Jag vet att det är en jättekänd tavla och jag ville bara göra en rolig grej av det.

Planen var, enligt 30-åringen, att ta kort på tavlan med klisterdekalen på och skicka bilden till den som gjort dekalen.

– Jag bara gjorde det. Det var inte planerat, säger han.

Väktare som såg den vandaliserande vänsterextremisten ingrep och grep honom. Vid vistitation upptäcktes att han var knivbeväpnad.

Vänsterextremisten har nu döms av Stockholms tingsrätt för skadegörelse och brott mot knivlagen. Han kommer dock undan med villkorlig dom och 70 dagsböter om 200 kronor.

Enligt domen skadades lossnade guldfärg från etiketten den när klistermärket togs bort. Etiketten fick därefter restaureras av en konservator, vilket tog cirka fyra timmar.

Det är inte första gången 30-åringen döms för brott. 2015 dömdes han för brott mot ordningslagen efter att ha tänt en bengal i samband med en demonstration på Götgatan i Stockholm.

I oktober i år dömdes han dessutom för grov vårdslöshet i trafik och ringa narkotikabrott. Bakgrunden var en vansinnesfärd i södra Stockholm då han påverkad av kokain bland annat mejade ned en trafikskylt.

– Jag mådde inte så bra så jag stoppade i mig allt jag kunde få tag på, ursäktade vänsterextremisten sig efter händelsen.