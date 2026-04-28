1500-talsvrak hittat i Kalmarsund – äldre än Vasaskeppet

Upptäckten gjordes under en militärövning hösten 2025, när Försvarsmaktens fartyg HMS Belos opererade i området.

Efter fyndet kopplades ansvariga myndigheter snabbt in för vidare analys.

– Vrakets kulturhistoriska värde är högt, säger antikvarien Daniel Tedenlind vid Länsstyrelsen Kalmar län i ett pressmeddelande.

Undersökningar av träet, så kallad dendrokronologi, visar att fartyget sannolikt byggdes mot slutet av 1500-talet. Det exakta ursprunget är dock ännu inte fastställt.

– Den data vi har hittills visar att vraket innehåller unik historisk och arkeologisk information, säger marinarkeologen Lars Einarsson vid Kalmar läns museum.

Fyndet har klassats som en fornlämning och omfattas nu av särskilt skydd. Det är därför förbjudet att fiska, dyka eller ankra vid platsen. Kustbevakningen bistår med övervakning medan arbetet fortsätter.

Även Försvarsmakten ser ett värde i upptäckten, då den gett möjlighet att öva på avancerade undervattensinsatser.

– Den här typen av operationer är värdefulla. Metoderna vi använder här är desamma som vid verkliga insatser, som ubåtsräddning eller undersökning av kritisk undervattensinfrastruktur, säger Sofia Löveborn vid Första ubåtsflottiljen i ett pressmeddelande.