Merz: USA "förnedras" av Iran

Uttalandet kom under ett skolbesök i västra Tyskland på måndagen.

Där riktade Merz skarp kritik mot Donald Trumps administration och hur kriget hanterats.

– Iranierna är uppenbart starkare än väntat och amerikanerna har uppenbart inte heller någon verkligt övertygande strategi i förhandlingarna, säger han enligt den tyska nyhetsbyrån dpa.

– En hel nation blir förnedrad av den iranska ledningen, konstaterar Merz.

Kritiken innebär en tydlig omsvängning. Inledningsvis hyllade den tyske förbundskanslern det israeliskt-amerikanska anfallskriget. Precis som sin svenske kollega Ulf Kristersson förklarade han att folkrätten inte gäller för just Iran.

Men i takt med att kriget dragit ut på tiden, och det blivit tydligt att iranierna har övertaget, har tonen skärpts. Merz varnar nu för att USA gått in i konflikten utan någon plan för hur den ska avslutas.

– USA gick helt uppenbart in i det här kriget utan någon strategi, säger han.

Samtidigt växer oron för ekonomiska konsekvenser i Europa. Energikrisen förvärras och oljepriset ligger kvar över 100 dollar per fat eftersom Hormuzsundet fortfarande i stor utsträckning är stängt för handelssjöfart.

– Det kostar oss väldigt mycket pengar, säger Merz.

Tyskland har också avvisat amerikanska krav på att Nato ska involveras i kriget och framhåller att det inte är en Nato-konflikt. Möjligheten till en begränsad insats, exempelvis för att säkra Hormuzsundet, hålls dock öppen – men först efter att striderna upphört.

Bakgrunden är en turbulent helg för USA:s diplomati gentemot Iran. President Trump ställde plötsligt in en planerad resa till Pakistan för särskilda sändebudet Steve Witkoff och Jared Kushner, som var tänkt att få fart på de sköra samtalen med Teheran.

Planen var att låta duon träffa Irans utrikesminister Abbas Araghchi medan han besökte Pakistan, men då kom beskedet från Teheran att man inte var intresserad av att träffa de amerikanska sändebuden.