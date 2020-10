2 miljoner svenskar kan slippa TV4

Det är avtalet mellan Comhem och Telias bolag TV4 Media från december 2019 som löper ut på fredag och bolagen har ännu inte kommit överens om en förlängning.

Det innebär att TV4 kan släckas för väldigt många svenskar.

"Lyckas vi inte komma överens inom kort innebär det att Com Hem och Boxers 2,1 miljoner hushåll kan förlora TV4-kanalerna och C More från och med klockan 23:59 den 30 oktober", skriver Com Hem.

Enligt Com Hem har något liknande aldrig hänt innan statliga Telia tog över ägandet i TV4.

– Det är sorgligt att vi återigen inte kan komma överens med Telia, något som innan Telia tog över ägandeskapet av kanalerna aldrig hade hänt i vår och TV4s gemensamma historia. Com Hem och Boxer har alltid bidragit med betydelsefull räckvidd för de huvudsakligen reklamfinansierade TV4-kanalerna. Det är därför förvånande att Telia nu begär en kraftig prishöjning när vi så nyligen kom överens om ett avtal, säger Samuel Skott, kommersiell chef på Com Hem.