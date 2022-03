Åkesson: Stor skillnad på flyktingar och "flyktingar"

Jimmie Åkesson konstaterar i debattartikeln att det i och med kriget i Ukraina blossat upp upp "en mycket märklig debatt" om att det "skulle vara fel eller konstigt att göra skillnad på flyktingar och flyktingar".

Eller, mer korrekt: flyktingar och "flyktingar", fortsätter han.

"Någon måste ta bladet från munnen och sätta stopp för de här stollerierna. Det är skillnad. Stor skillnad. På fler än ett sätt. Det är rent beklämmande att vuxna människor som vill bli tagna på allvar låtsas något annat", skriver SD-ledaren vidare.

För det första är Sverige enligt Åkesson en del av Ukrainas närområde och ukrainska medborgare hade redan innan kriget bröt ut rätt att röra sig fritt utan visum inom Schengenområdet i 90 dagar. Vidare är Ukraina "ett kristet land med en kultur som är mycket mer närbesläktad med vår egen, jämfört med till exempel klansamhällen på Afrikas horn".

"Det är klart att belastningen på samhället, ekonomiskt, socialt och kulturellt, inte blir lika förödande som vid tidigare massinvandring från kulturellt avlägsna länder. Särskilt inte när till och med den socialdemokratiska regeringen denna gång delar Sverigedemokraternas syn att flyktinghjälp genom migration ska vara temporär", skriver Jimmie Åkesson.

Tidigare massinvandring har också "i princip uteslutande handlat om män som, ibland under en period av många år, sökt sig bort från krisens närområde och sedan flyttat via ett stort antal säkra länder innan de kommit till just Sverige".

"Proffsmigranter, till mycket stor del muslimska män i stridsför ålder, vilka eventuellt tidigare har varit flyktingar undan krig, är en helt annan sak än kvinnor och barn som kommer via färja från Polen bara ett, eller ett par, dygn efter att de lämnat sina hem i ett kristet och i stora stycken västerländskt land i vårt närområde", fortsätter Jimmie Åkesson.

Att påstå att skillnad i synen på dessa olika grupper skulle bero på deras hudfärg "avslöjar bara en oseriös agenda och brist på riktiga argument", avslutar SD-ledaren.