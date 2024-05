Amerikaner röker oftare på än dricker

År 2022 rapporterade cirka 17,7 miljoner amerikaner att de använder marijuana dagligen eller nästan dagligen, jämfört med 14,7 miljoner som dricker alkohol lika ofta.

När den dagliga marijuanaanvändningen var som lägst år 1992 var det färre än en miljon amerikaner som uppgav att de använde cannabis nästan varje dag.

Alkoholbruket är fortfarande mer utbrett. Men år 2022 blev det första året då den dagliga marijuanakonsumtionen överträffade den dagliga alkoholkonsumtion, enligt Jonathan Caulkins, forskare i cannabispolitik vid Carnegie Mellon University.

– Ungefär 40 procent av dem som använder cannabis idag gör det dagligen eller nästan dagligen, vilket liknar mönstren för tobaksanvändning snarare än typisk alkoholkonsumtion, säger Caulkins till AP.

Forskningen, som bygger på data från National Survey on Drug Use and Health, publiceras i tidskriften Addiction.

Mellan 1992 och 2022 ökade andelen amerikaner som rapporterade daglig eller nästan daglig användning av marijuana femtonfalt. Caulkins noterar dock i studien att ökningen delvis kan bero på att folk är mer benägna att rapportera sin användning av marijuana i takt med att den offentliga acceptansen för bruk av denna substans ökar.

De flesta delstater i USA tillåter numera medicinsk eller rekreationell användning av marijuana, även om det fortfarande är olagligt på federal nivå. I november ska Floridas väljare rösta om en konstitutionell ändring för att tillåta rekreationell cannabis, och den federala regeringen arbetar samtidigt med att omklassificera marijuana till mindre farlig drog.