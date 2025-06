Medvedev: "Flera länder" nu redo skänka kärnvapen till Iran som skydd

I en serie inlägg på plattformen X kommenterar Medvedev konsekvenserna av Trumps bombkampanj mot Iran.

"Anrikningen av kärnmaterial och, nu kan vi säga det rakt ut, den framtida produktionen av kärnvapen kommer att fortsätta", skriver han.

Medvedev tillägger att "ett antal länder är redo att direkt leverera sina egna kärnstridsspetsar till Iran", utan att nämna vilka dessa länder skulle vara.

2. The enrichment of nuclear material — and, now we can say it outright, the future production of nuclear weapons — will continue.

3. A number of countries are ready to directly supply Iran with their own nuclear warheads.

