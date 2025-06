Så ska Trump krossa krigsmotståndaren Massie

Massie, som representerar Kentucky, är libertarian och har tidigare varit en av få republikanska ledamöter som motsatt sig Trumps mest kostsamma satsningar.

Efter den amerikanska attacken mot Iran under helgen konstaterade Massie i ett inlägg på X att attacken var "grundlagsstridig".

Sedan tidigare har Massie mobiliserat kongressen i ett försök att förbjuda Trump att starta den här typen av krig för Israels skull.

Detta har nu fått presidenten att gå till ursinnig motattack.

"Massie är svag, ineffektiv och respektlös mot vårt fantastiska militärväsen och allt det står för", skriver Trump i ett långt inlägg på Truth Social om sin nya fiende.

Han kallar Massie för "posör" och "förlorare" och påstår att ledamoten "röstar nej till nästan allt, oavsett hur bra det är".

Massie har varit öppet kritisk till Israellobbyns makt över kongressen. Han väckte uppståndelse förra våren när han i en intervju med Tucker Carlsson beskrev vilken kontroll israelerna har över de amerikanska politikerna, och berättade att varje republikansk ledamot utom han själv har en egen "barnvakt" från Israellobbyn Aipac.

Trump hävdar att Massies motstånd mot det nya israelisk-amerikanska kriget handlar om att Massie helt enkelt vill att Iran ska ha kärnvapen. Kriget har nämligen motiverats med obevisade israeliska påståenden om att Iran just skulle vara på väg att skaffa massförstörelsevapen.

För att avsätta Massie har Trumps stab nu startat en ny insamlingsstiftelse eller så kallad super-PAC, "Kentucky MAGA", som enligt kampanjchefen Chris LaCivita kommer att satsa "vad som än krävs" för att få Massie bortröstad.

– Massies långvariga motstånd mot president Trumps skattesänkningar för arbetande familjer – och egentligen allt som har med Trump att göra – är på väg mot sitt slut, säger LaCivita i ett uttalande enligt Axios.

Aipac har tidigare lagt miljonbelopp på att få bort Massie – som dock fortsatt att ha ett mycket starkt stöd bland sina väljare hemma i Kentucky, som inte låtit sig påverkas av de negativa israeliska kampanjerna.

Thomas Massie, som valdes in redan 2012 och återvalts med god marginal flera gånger, avfärdar utmaningen och varnar för att det kan bli "pinsamt" för den kandidat som nappar på erbjudandet och tar emot Trumps pengar. Han antyder att han kommer att bli omvald av sina väljare oavsett hur mycket pengar som satsas på motståndare.

Bland republikanerna i kongressen är det enbart Massie och representanten Marjorie Taylor Greene som öppet kritiserar Trump för bombattacken mot Iran. Även utanför kongressen är det extremt få inom den republikanska miljön som just nu vågar säga något kritiskt om kriget.

This is not America First folks. pic.twitter.com/UllkiycVRv

— Thomas Massie (@RepThomasMassie) June 22, 2025