Andrew Tate gripen efter att ha hånat Greta

I ett Twitterinlägg den 27 december publicerade Andrew Tate ett foto som visar hur han tankar en av sina lyxbilar.

Han uppmanade Greta Thunberg att ge honom sin e-postadress så att han kunde "skicka en komplett lista över min bilsamling och deras enorma utsläpp".

Gretas officiella Twitterkonto svarade med att antyda att Tate har en liten penis – ett svar som hyllades stort i media.

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 28, 2022