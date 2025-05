Antarktis istäcke växer igen

Det är forskare från Tongji-universitetet i Kina som nu presenterar de rekordstarka siffrorna – och förändringen sker i områden som tidigare var bland de mest instabila.

Sedan 2002 har satelliterna GRACE och GRACE-FO övervakat ismassans förändringar i Antarktis. Länge visade resultaten en oroande trend.

Västantarktis och delar av Östantarktis har förlorat is i snabb takt och bidragit kraftigt till havsnivåhöjningen. Men enligt den nya studien har utvecklingen plötsligt vänt.

– Mellan 2021 och 2023 såg vi en ovanligt kraftig ökning i nederbörd, vilket ledde till att inlandsisen ökade i massa, säger professor Yunzhong Shen, en av forskningsledarna.

Totten-, Moskva-, Denman- och Vincennes-glaciärerna i regionen Wilkes Land–Queen Mary Land i Östantarktis har alla visat en tydlig återhämtning. Dessa glaciärer hade tidigare visat accelererad isförlust, men uppvisar nu istället isökning.

Under perioden 2002–2010 minskade ismassan i Antarktis med i genomsnitt 74 gigaton per år. Mellan 2011 och 2020 fördubblades tappet till 142 gigaton per år. Men mellan 2021 och 2023 vände det – istället ökade ismassan med nästan 108 gigaton per år.

Det innebär att Antarktis, istället för att bidra till stigande havsnivåer, har vänt dem nedåt. Under dessa tre år har isens tillväxt motsvarat en sänkning av den globala havsnivån med 0,3 millimeter per år.

Studien publicerades i Science China Earth Sciences den 19 mars 2025.