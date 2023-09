"Apokalyptiska" scener på Lampedusa – 6.000 nya illegala invandrare på ett dygn

Filmer visar hur hundratals båtar lastade med illegala invandrare anländer till italienska hamnar.

Våldsamma scener har också utspelat sig på Lampedusa när stora grupper av afrikaner försökt bryta sig igenom polisens linjer.

"Apokalypsen på Lampedusa. Italiensk polis försöker hålla illegala afrikanska migranter i schack. Under tiden har 160 båtar anlänt med 8.000 illegala: uteslutande unga, starka män som migrerar in i våra bidragssystem”, skriver Georg Pazderski, tidigare politiker för Alternativ för Tyskland, på X.

Lampedusas borgmästare Filippo Mannino beslutade på onsdagskvällen att utlysa undantagstillstånd, rapporterar nyhetsbyrån Ansa. Han krävde mer stöd för den lilla ön, som han sa är under hård press. Officiellt är antalet illegala invandrare på ön nu fler än de faktiska invånarna.

– Alla har på något sätt hjälpt de migranter som behövt hjälp. Men nu är det verkligen dags att leta efter en strukturell lösning, säger Mannino.

This is Lampedusa last night after they were invaded by thousands of Africans.



This is the demographic replacement of Europeans happening in front of your eyes.pic.twitter.com/ANMurjaXDF

— Steve Laws (@Steve_Laws_) September 14, 2023