Även hovrätten dömer gravt dement 92-åring för mord

Kvinnan, som var 94 år, hittades död i parets bostad i september förra året efter att hemtjänsten slagit larm. Hon hade utsatts för omfattande knivvåld.

Mannen uppgav då själv att det var han som dödat henne. Under rättegången har han dock, på grund av långt framskriden demens, varken kunnat erkänna eller förneka gärningen.

Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten och anser att det är klarlagt att det var mannen som berövade kvinnan livet. Domstolen bedömer också att han haft uppsåt, trots att han vid tillfället led av en allvarlig psykisk störning.

Påföljden fastställs till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Domen är enhällig.

I den tidigare domen från tingsrätten konstaterades att mannen haft tillräcklig kontroll över sitt handlande för att kunna dömas.

– Genom vad som har framkommit om hur mannen agerade i anslutning till händelsen och vad han i polisförhöret dagen efter mindes från händelsen är det bevisat att mannen i gärningsögonblicket var i tillräcklig grad medveten om sitt handlande för att uppsåt ska kunna föreligga, sade rättens ordförande Catharina Månsson i samband med tingsrättsdomen.