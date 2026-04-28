Paraglider – nya metoden att tränga in i Europa

Publicerad 28 april 2026 kl 10.46

Utrikes. Illegala afrikanska invandrare försöker nu ta sig in i den spanska exklaven Ceuta via luften. De tränas av människosmugglare i att använda paraglider för att ta sig över gränsstängslen, rapporterar spanska medier.
– Vi kommer snart börja hitta döda kroppar, säger en källa inom Guardia Civil.

Migrationstrycket på Ceuta, en spansk exklav vid den nordafrikanska Medelhavskusten, har ökat kraftigt.

Enligt La Gaceta har över 2.000 illegala gränspassager registrerats hittills i år, vilket är omkring fyra gånger fler än samma period i fjol.

De traditionella försöken att ta sig in till fots eller via havet fortsätter – men nu varnar spanska myndigheter för en ny metod.

Smugglarnätverk i Marocko uppges lära invandrare från Afrika söder om Sahara att flyga paraglider för att ta sig förbi de dubbla stängslen.

Bilder som cirkulerar i stora chattgrupper visar hur träningen går till, och intresset för metoden uppges öka.

Spansk polis har redan noterat flera fall. Bland annat har en övergiven paraglider hittats i området El Príncipe i Ceuta, nära gränsen. Liknande incidenter har även rapporterats från Melilla.

– Det är inte längre bara ett problem till sjöss eller på land, nu finns det även en luftdimension, säger en säkerhetskälla.

Samtidigt varnar myndigheter för riskerna. I februari fastnade en illegal invandrare i stängslet efter att ha tappat höjd under ett försök att flyga in i området.

– Vi har inte resurser att övervaka luftrummet som vi borde. De kriminella organisationerna vet redan var agenterna är utplacerade, och paraglidning är ett sätt att överlista dem. Paraglidning kräver också en viss skicklighet, så vi kommer snart börja hitta döda kroppar, säger en källa inom Guardia Civil till 20 Minutos.

Nyheter från förstasidan

Merz: USA "förnedras" av Iran

Hyllade kriget i början – nu låter det helt annorlunda. "En hel nation blir förnedrad av den iranska ledningen."0 

Ekonominyheter

Elon Musks alternativbank närmar sig lansering

Erbjuder snart alternativ till bankjättarna och deras avstängningar.. Lockar med Visa-kort, hög sparränta och gratis överföringar.0 Plus

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

