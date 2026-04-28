Paraglider – nya metoden att tränga in i Europa

Migrationstrycket på Ceuta, en spansk exklav vid den nordafrikanska Medelhavskusten, har ökat kraftigt.

Enligt La Gaceta har över 2.000 illegala gränspassager registrerats hittills i år, vilket är omkring fyra gånger fler än samma period i fjol.

De traditionella försöken att ta sig in till fots eller via havet fortsätter – men nu varnar spanska myndigheter för en ny metod.

Smugglarnätverk i Marocko uppges lära invandrare från Afrika söder om Sahara att flyga paraglider för att ta sig förbi de dubbla stängslen.

Bilder som cirkulerar i stora chattgrupper visar hur träningen går till, och intresset för metoden uppges öka.

Spansk polis har redan noterat flera fall. Bland annat har en övergiven paraglider hittats i området El Príncipe i Ceuta, nära gränsen. Liknande incidenter har även rapporterats från Melilla.

– Det är inte längre bara ett problem till sjöss eller på land, nu finns det även en luftdimension, säger en säkerhetskälla.

Samtidigt varnar myndigheter för riskerna. I februari fastnade en illegal invandrare i stängslet efter att ha tappat höjd under ett försök att flyga in i området.

– Vi har inte resurser att övervaka luftrummet som vi borde. De kriminella organisationerna vet redan var agenterna är utplacerade, och paraglidning är ett sätt att överlista dem. Paraglidning kräver också en viss skicklighet, så vi kommer snart börja hitta döda kroppar, säger en källa inom Guardia Civil till 20 Minutos.