Beväpnad svart milis kräver "egen nation"

Publicerad 27 juli 2020 kl 11.02

Utrikes. Den beväpnade svarta organisationen "Not Fucking Around Coalition" (NFAC) kräver nu mark för att bygga en "egen nation" i USA, uppger The Telegraph. De kan ta Texas, säger gruppens ledare. I helgen skottskadades tre av gruppens medlemmar, när en av dem av misstag avlossade sitt vapen under en så kallad demonstration i Louisville.