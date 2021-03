Bevisat: Gigantisk meteorit bildade småländsk sjö

Länge trodde man att den cirkelrunda sjön Mien i södra Småland var resterna av en vulkan. Men redan år 1910 lade geologen Arvid Högbom fram en banbrytande idé om att sjön istället skulle kunna vara ett resultat av ett meteoritnedslag för cirka 120 miljoner år sedan – en teori som ända sedan 1960-talet varit förhärskande inom forskarvärlden.

Trots en rad fynd som stödjer detta har det funnits ett hårdnackat motstånd, främst från allmänheten. Men i en ny studie, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Meteoritics and Planetary Science, har ett forskarlag från Lunds universitet hittat avgörande bevis för meteoritteorin. Forskarna har nämligen upptäckt ett mineral vid namn reidite som bara kan skapas vid de extrema tryck som uppstår vid meteoritnedslag.

– Vi har undersökt hårstråtunna delar av mineralet zirkon i bergartsprover från Mien. Det är inuti de här chockade zirkonkornen som vi har lyckats hitta spår av högtryckspolymorfen reidite som fungerar som ett slags tidskapsel från meteoritnedslaget, säger Josefin Martell, doktorand i geologi vid Lunds universitet, i ett utskick.

Reidite bildas vid extremt höga tryck, cirka 30 gigapascal. Det går att jämföra med trycket som råder ungefär 1.000 kilometer under jordytan. Den enda naturliga process som kan ge upphov till detta under loppet av några sekunder är just meteoritnedslag.

– Himlakroppen fick berggrunden att smälta. Kratern som uppstod var ursprungligen runt 9 kilometer i diameter. Kraften som krävs för att bilda en sådan motsvarar cirka 1.000 atombomber, säger Josefin Martell.

Forskarlaget vid Lunds universitet hoppas att upptäckten nu sätter punkt i diskussionen om den gäddrika insjön Miens uppkomst. Josefin Martell abser att det en gång för alla är dags att etablera Mien som en så kallad impaktstruktur.

– Invånarna i Tingsryd med omnejd ska känna stolthet. Det är inte många som har möjlighet att bada i en gammal nedslagsstruktur, säger Josefin Martell.