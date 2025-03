KI-larmet: Fluorid i dricksvattnet gör barn dumma i huvudet

Studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Environmental Health Perspectives, bygger på data från 500 mödrar och barn i Bangladesh, där fluorid naturligt förekommer i dricksvattnet.

Halterna överensstämmer med de som återfinns i Sverige och många andra länder.

Forskarna fann att högre fluoridhalter i urinen hos gravida kvinnor var kopplade till lägre kognitiva förmågor hos deras barn vid fem och tio års ålder. Förmågan att förstå språk och tolka sinnesintryck var särskilt påverkad.

– Tillsatsen av fluorid i dricksvatten är omdebatterad eftersom det finns farhågor om hälsorisker. Våra resultat stödjer hypotesen att även relativt låga halter fluorid kan ha negativa effekter på barns tidiga utveckling, säger Maria Kippler, docent vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet, i ett pressmeddelande.

I Sverige är det inte tillåtet att tillsätta fluorid i det kommunala dricksvattnet, men det betyder inte att befolkningen går fri från riskerna. Enligt Livsmedelsverket har cirka 195.000 personer i Sverige brunnsvatten med fluoridhalter som överstiger 1,3 mg per liter – en nivå som ligger närmare eller till och med överstiger WHO:s och EU:s gränsvärde på 1,5 mg per liter. Så många som 3.000 svenskar har vatten med extremt höga halter på över 6 mg per liter.

Studien visar tydliga samband mellan fluorid och nedsatt kognition, men eftersom det rör sig om en observationsstudie kan forskarna inte fastslå ett definitivt orsakssamband. De planerar nu att undersöka effekterna i andra populationer och studera de biologiska mekanismerna bakom sambandet.

– Det är viktigt med fortsatt forskning som kan ligga till grund för bedömningen av lämpliga gränsvärden för fluorid. Även små förändringar i kognition på befolkningsnivå kan ha stora konsekvenser för folkhälsan, säger Maria Kippler.

I vissa länder som USA, Kanada, Chile, Australien och Irland är det vanligt att tillsätta fluorid i det kommunala dricksvattnet för att förebygga karies, vanligen runt 0,7 mg fluorid per liter vatten. Detta är inte tillåtet i Sverige, men höga fluoridhalter kan förekomma i bergborrade brunnar.