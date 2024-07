Biden: Presidenten nu en kung som står över lagen

Högsta domstolen i USA har kommit fram till att Donald Trump omfattas av immunitet när det han gjorde i egenskap av president.

Enligt domstolen har presidenten absolut åtalsimmunitet för de handlingar som utförts inom ramen för ämbetet. Däremot inte inte för de handlingar som han vidtagit i egenskap av privatperson.

HD-beslutet välkomnades av Donald Trump själv.

"Stor seger för vår konstitution och demokrati. Stolt över att vara amerikan!" skrev Trump på Truth Social på måndagen.

Hur detta ska tolkas när det gäller exempelvis Trumps agerande i samband med tumultet vid kongressen den 6 januari 2021 är det upp till de lägre domstolarna att förhålla sig till.

Under natten svensk tid höll president Joe Biden ett tv-anförande där han fördömde domen. Han sade bland annat att han håller med Sonia Sotomayor, vänsterledamot i HD, i hennes omdöme att "presidenten nu är en kung som står över lagen".

NOW - Biden, on the U.S. Supreme Court's immunity ruling: "The president is now a king above the law... end of quote." pic.twitter.com/WoQhXH49RA

— Disclose.tv (@disclosetv) July 2, 2024