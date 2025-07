CNN-ankaret om skytten: "Möjligen vit"

Shane Tamura, 27, gick på måndagen in i byggnaden på 345 Park Avenue på Manhattan, där bland annat finansjätten Blackstone och NFL har kontor, beväpnad med ett halvautomatiskt gevär av modellen AR-15.

Tre civila och en polis dödades innan han sköt sig själv till döds.

Under en sändning kort efter dådet uppgav CNN:s Erin Burnett att polisen kände till att gärningsmannen var ”man med solglasögon, mustasch, möjligen vit".

Bilderna som då cirkulerade på sociala medier visade dock att gärningsmannen var allt annat än vit.

CNN:s rapportering har väckt starka reaktioner på nätet, där många anser att Burnett var för snabb med att dra slutsatser om gärningsmannens etnicitet. Andra ser tabben som en bekräftelse på tv-kanalens antivita grundinställning.

Shane Tamura uppges ha varit till hälften svart och till hälften japan.

The Manhattan active shooter isn’t white like CNN’s Erin Burnett claims. Just look at this guys hair🤦🏻‍♂️

pic.twitter.com/1QpP1RBJax

— Buck Fiden (@H1BCzar) July 29, 2025