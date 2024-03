Bloomberg-topp: Guldet rusar för att världen överger dollar

Än så länge är det inte några dramatiska förändringar som har skett under den omskrivna uppgången i guldpriset, som stängde för helgen på nivån 2.180 dollar per troyuns att jämföra med 2.060 dollar per troyuns i augusti 2020.

En uppgång med 4,85 procent på tre och ett halvt år brukar inte väcka reaktioner. Men det är guldet snabba och breda ökningstakt de senaste dagarna som fått analytiker att reagera. Omsättningen tyder nämligen på att guldpriset är på väg att stiga ytterligare, om man får tro Bloombergs makrostrateg.

"Att guldet signalerar höga prisökningar framöver beror sannolikt på att globala centralbanker ackumulerar ädelmetallen i ett försök att byta ut tillgångar som tidigare bestått av dollar, eftersom ihållande stora finanspolitiska underskott hotar att ytterligare urholka dollarns verkliga värde och leda till mer inflation", skriver White.

Bloomberg-tungviktaren konstaterar att guldets kraftiga prisrally under de senaste dagarna "har varit både omfattande och tydligt" och fått ädelmetallen att slå ett 50-årigt prisrekord mot valutorna i såväl utvecklade ekonomier som tillväxtländer.

White noterar också att de största innehaven av guld – med undantag för guldsmycken – nu finns i privat investeringsguld, inklusive börsnoterade fonder (ETF:er), guldmynt och tackor, följt av centralbankernas reserver.

Detta tyder på att både privatpersoner och centralbanker har stor tilltro till guld som en värdebevarare, särskilt i tider av ekonomisk osäkerhet eller volatilitet på valutamarknaderna, enligt Bloomberg-analytikern.

Kina, Tyskland och Turkiet har varit de största statliga köparna av guld under de senaste sex månaderna. White antyder också att Kinas ökade guldköp troligen är mycket större än de officiella siffrorna.

Centralbanker är nämligen intresserade av att äga guld eftersom det är en fysisk tillgång som inte är integrerad i det internationella finansiella systemet. I alla fall slipper man finanssystemet om man äger guldet direkt i fysisk form, vilket centralbankerna gör, enligt White.

Den bakomliggande anledningen till detta intresse av att koppla sig fri från den globala finansen är dock en önskan om att diversifiera bort från dollarn.

"Om ett land inte har goda relationer med USA, kan ägande av guld vara ett sätt att undvika att deras reservtillgångar beslagtas, som för Ryssland", skriver Bloombergs makrostrateg.