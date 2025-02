Kryptokrasch och rekord för guldpriset

Över två miljarder dollar har utraderats på kryptovalutamarknaden och mer än 700.000 investerare har likviderat sina positioner, visar siffror från CoinGlass.

Samtidigt har guldet dragit iväg till rekordnivån 2.830 dollar per uns, och en svensk enkilostacka av den gula metallen kostar nu för första gången över en miljon kronor.

Kraschen för kryptovalutor är den största i kryptohistorien, större än både FTX-kollapsen och den dramatiska kraschen under COVID-19.

Bitcoin föll kraftigt och bröt igenom 93.000-dollarstrecket, medan Ethereum rasade med över 17 procent till cirka 2.577 dollar per enhet. Andra större kryptovalutor har också sett kraftiga nedgångar.

Samtidigt har guldpriset rusat till nya rekordnivåer och handlas just nu till 2.828 dollar per uns. Korta terminer nådde under dagen 2.853,20 dollar, vilket gör att en 400 troy ounce guldtacka för första gången i historien överstiger 1 miljon dollar i värde.

Den senaste veckans marknadsturbulens har delvis drivits av de tullar som USA:s ex-president Donald Trump har föreslagit på import från Kanada, Mexiko och Kina.

Dessa förslag har väckt rädsla för en eskalerande handelskonflikt, vilket i sin tur har fått investerare att fly från riskfyllda tillgångar som kryptovalutor och aktier till säkra hamnar som guld.

Men guldets uppgång handlar inte enbart om tullar eller kortsiktiga marknadsrörelser. Trenden har pågått under en längre tid, delvis på grund av att centralbanker i BRICS-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) stadigt har ökat sina guldreserver.

BRICS-länderna har aktivt arbetat för att minska beroendet av den amerikanska dollarn och undersöker möjligheten att införa en handelsvaluta med guldmyntfot.

Kina har särskilt varit aggressivt i sin gulduppköpsstrategi och har stadigt ökat sina reserver sedan 2018. Ryssland har också kraftigt ökat sina guldreserver efter att ha utestängts från det västerländska finanssystemet.

Denna långsiktiga rörelse mot guld signalerar en ökad geopolitisk misstro mot den globala dollardominansen.

Om BRICS-länderna fortsätter på denna väg kan världen komma att se en större omvälvning av det globala monetära systemet, varnar experter, där guld återtar en central roll.

Samtidigt har dagens händelser väckt liv i en gammal oro för att kryptovalutor kanske inte kan betraktas som "digitalt guld". Den massiva avförsäljningen visar att de fortfarande är extremt volatila och sårbara för marknadspsykologi.