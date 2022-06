Bostadsbyggandet bromsar in

Boverkets reviderade byggbehovsberäkning visar att det behöver tillkomma 63.400 bostäder per år under perioden 2022–2030.

Förra året påbörjades cirka 71.500 bostäder vilket var en historiskt hög takt. I år räknar Boverket med att cirka 61.000 bostäder påbörjas, för att under 2023 falla till under 50.000 nya bostäder.

– Vi skulle behöva hålla en fortsatt hög takt i bostadsproduktionen. Det finns tyvärr mycket som talar för att underskottet på bostäder kommer att bestå under lång tid. Vi står inför en utmaning om vi ska lyckas nå en bostadsmarknad i bättre balans, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör vid Boverket.

Boverket skriver nu upp sin bedömning av bostadsbehovet. Under 2021 färdigställdes cirka 53.000 bostäder, vilket var betydligt under det årliga behovet. Enligt den reviderade bedömningen behöver det tillkomma cirka 63.400 bostäder per år under perioden 2022–2030, totalt 571.000 bostäder. Behovet av bostäder ökar på grund av den beräknade befolkningstillväxten under perioden och för att bygga ifatt det underskott som finns sedan 2006.

– En förväntad nedgång i bostadsbyggandet framöver, samtidigt som det stora behovet av nya bostäder består, tyder på att de stora utmaningar bostadsmarknaden har stått inför under lång tid riskerar att bestå även under lång tid framöver, säger Bengt J Eriksson, bostadsmarknadsanalytiker på Boverket.