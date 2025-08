Britternas drag mot våldet: Förbjuder ninjasvärd

Publicerad 1 augusti 2025 kl 17.55

Utrikes. En ny brittisk vapenlag trädde i kraft på fredagen och förbjuder nu försäljning och innehav av så kallade ninjasvärd. Samtidigt meddelar inrikesdepartementet att över 1.000 vapen har lämnats in under en vapenamnesti som pågått under juli, rapporterar Reuters.