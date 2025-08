Mystisk orange skepnad vid Epsteins cell under mordnatten

Filmen, som granskats av CBS News, visar ett suddigt orangefärgat objekt som rör sig uppför en trappa mot cellområdet på Metropolitan Correctional Center.

Skepnaden syns omkring klockan 22.40 på kvällen den 9 augusti 2019. Epstein hittades död i sin cell följande morgon.

BREAKING: The MISSING minute of Epstein footage shows MOVEMENT



Footage shows an orange figure (inmate) walking up the stairs to Jeffrey Epstein’s cell, the last movement seen before his body was found the next morning.



Epstein didn’t kiII himself. pic.twitter.com/kamYHyUqgX

