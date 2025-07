Q-schamanen har fått nog: "Fuck Israel, fuck Donald Trump"

"Fuck Israel! Och Fuck Donald Trump!" skriver Angeli-Chansley i ett inlägg på X (tidigare Twitter).

Uttalandet kommer efter att Trump fortsatt vägra offentliggöra de så kallade Epstein-dokumenten, något som skapat splittring inom Maga-rörelsen.

"Fan ta det här korrupta kräket. Vilken bedragare", fortsätter den så kallade Q-schamanen, som fick sitt smeknamn på grund av hur han var klädd under den så kallade stormningen av Kapitolium i januari 2021.

Det senare inlägget har raderats i efterhand men kunnat återskapas, enligt The Telegraph.

Chansley, som blev en symbol för stormningen i sin hornförsedda vikingautstyrsel, dömdes 2021 till 41 månaders fängelse efter att ha trängt in i senaten, satt sig i vicepresidentens stol och lämnat ett meddelande: ”It’s Only A Matter of Time. Justice Is Coming!”

– Mike Pence är en jävla landsförrädare, sade han under händelsen, enligt amerikanska justitiedepartementet.

Han ledde även andra Trump-anhängare i vad som beskrivs som en ”besvärjelse” med megafon.

Efter att ha frigivits 2023 benådades han två år senare av Trump, tillsammans med över 1.500 andra inblandade. Då hade en stor andel redan avtjänat sina straff eftersom Trump inte använde sig av möjligheten att benåda dem redan i januari 2021, då han ännu var president.

Redan 2021 visade Chansley tvekan till Trump och erbjöd sig att vittna mot honom i en riksrättsprocess med hänvisning till att han blivit ”uppviglad” av den dåvarande presidentens retorik. På X skriver han att han gav upp Trump helt i maj i år.

Nu växer trycket från både demokrater och republikaner om öppenhet kring de hemligstämplade Epstein-dokumenten. Enligt Wall Street Journal ska tidigare justitieminister Pamela Bondi ha informerat Trump om att hans namn förekommer ”flera gånger” i materialet som granskades i maj – varpå Trump meddelade att dokumenten inte ska släppas och att hela Epstein-historien bara är en påhittad konspirationsteori från Demokraternas sida. Han förklarade också att de som fortsätter att prata om Epstein inte längre är välkomna att vara hans anhängare.

QAnon-rörelsen, som Chansley knutits till, bygger på uppfattningen att Trump är en superhjälte som i hemlighet kämpar mot en elit av satanistiska pedofiler. En världsbild som åtminstone i Chansleys fall lär ha fått sig en rejäl törn efter turerna kring Epstein-dokumenten.