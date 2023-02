CNN-profil ska omskolas efter "sexistisk" kommentar

Skandalen skedde på torsdagen när Don Lemon förklarade att den 51-åriga republikanen, som just hade meddelat att hon stället upp i presidentvalet 2024, inte är i sina "bästa år".

– En kvinna anses vara i sina bästa år i 20- och 30-årsåldern och kanske i 40-årsåldern, sade Lemon och möttes av höjda ögonbryn från sina två kvinnliga medankare.

Don Lemon, som själv är 56 år, har inte synts till i rutan under veckan. Men nu meddelar CNN:s Chris Licht att programledaren kommer att få komma tillbaka från och med onsdag.

"Jag satte mig ner med Don och vi hade ett uppriktigt och meningsfullt samtal. Han har gått med på att delta i formell utbildning samt fortsätta lyssna och lära. Vi tar den här situationen på största allvar", skriver Licht i ett pm till medarbetarna, enligt CNN Business.

Don Lemon says Nikki Haley isn’t in her prime as a politician because she’s not in her 20’s, 30’s or 40’s. Holy shit. She’s only 51! Biden’s 80! This may be the dumbest thing ever said on CNN. And I love that he cited Google as his source: pic.twitter.com/l1CzTYlkjX

— Clay Travis (@ClayTravis) February 16, 2023