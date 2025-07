Tysk vindkraft allt mindre effektiv – "blåser för lite i år"

Trots att vindkraften fortfarande står för den största andelen av den förnybara elproduktionen – cirka 43 procent – minskade produktionen med hela 18 procent.

Samtidigt föll el från vattenkraft med 29 procent på grund av torka. Enligt den tyska vädertjänsten DWD var mars 2025 den minst blåsiga marsmånaden sedan mätningarna inleddes 1950.

– Den väderrelaterade nedgången i förnybar elproduktion visar hur viktigt det är att diversifiera, säger UBA:s president Dirk Messner i ett pressmeddelande.

– Ett klimatvänligt energisystem kan endast skapas genom en konsekvent och accelererad utbyggnad av förnybar energi inom alla sektorer, i kombination med ett effektivt elnät och tillräcklig lagringsinfrastruktur.

Tack vare fortsatt snabb utbyggnad av solceller – och gynnsam solinstrålning – ökade solelproduktionen med 27 procent och stod för 34 procent av den förnybara elen under perioden. Totalt producerades cirka 142 TWh förnybar el under halvåret, jämfört med 149 TWh året innan.

Den förnybara andelen av den totala elförbrukningen höll sig ändå stabil på cirka 54 procent – något lägre än helårssiffran för 2024, som låg på 54,4 procent.

Utbyggnaden av solceller dominerade med 7 GW nytt installerat under första halvåret. Den landbaserade vindkraften ökade med 1,9 GW, dubbelt så mycket som året innan. Inga nya havsbaserade vindkraftverk kopplades in under perioden.

Värmeproduktionen från förnybara källor ökade med tio procent, främst på grund av kallare väder och ökad användning av ved och värmepumpar. Inom transportsektorn steg den förnybara energianvändningen med sex procent – där järnvägarna fortfarande står för lejonparten av användningen av grön el.

Framöver krävs enligt UBA både snabbare utbyggnad och bättre infrastruktur för att motverka effekterna av ett allt mer opålitligt väder.