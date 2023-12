Dan Park: Bränner koranen i Danmark så fort lagen börjar gälla

Folketinget i Danmark röstade på torsdagen för regeringens förslag om ett förbud mot att bränna heliga skrifter på offentliga platser.

Dan Park planerar redan att bryta mot den nya lagen.

"Lagen börjar gälla när drottningen skrivit under och då åker jag dit", skriver han på Facebook där han publicerat en bild på en koran och en skylt med budskapet "just burn it".

Den svenske gatukonstnären anser att lagen är "sinnessjuk" och att han därför tänker trotsa den.

– Och det bör fler göra. Civil olydnad helt enkelt.

Även Rasmus Paludan har meddelat att han tänker fortsätta att bränna koraner trots förbudet.