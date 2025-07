Tysk demokrati: Husrannsakan hos samma AFD-politiker – 22 gånger

På tisdagsmorgonen slog polisen till med en husrannsakan mot EU-parlamentarikern Petr Bystron (AFD) medan han befann sig i Washington D.C. för möten med bland annat kongressledamöter och allierade till Donald Trump och vicepresident J.D. Vance.

Polisen genomsökte ett äldre lager där Bystron bedrivit verksamhet för över tio år sedan. Han själv beskriver insatsen som politiskt motiverad.

– Det här är riktad terror mot oppositionen. Det finns inget annat sätt att beskriva myndigheternas absurda beteende, säger han i ett pressmeddelande.

Bakgrunden till husrannsakningarna är påstådda kopplingar mellan Bystron och den nedlagda nyhetssajten Voice of Europe, vars grundare lever i exil från Ukraina.

🚨 RUSSIA HOAX IN EUROPE - 22 HOUSE RAIDS‼️🇩🇪



“They are spitting in the face of J. D. Vance!”@PetrBystronAfD is the Trump administration’s favorite AfD MEP.



This is a THREAT to the EU.



So they fabricated a FAKE Russia smear campaign.



I met Bystron in DC with @Deu_Kurier. pic.twitter.com/0tGowQpVIb

— Naomi Seibt (@SeibtNaomi) July 25, 2025