© Truth Social
Cole Allen vid gripandet i Washington.

Därför skulle han mörda Trump: "Pedofil och landsförrädare"

Publicerad 28 april 2026 kl 14.21

Utrikes. Den misstänkte gärningsmannen bakom det senaste mordförsöket på Donald Trump ska ha agerat utifrån ett politiskt motiv. I ett manifest pekar han själv ut presidenten som "pedofil, våldtäktsman och landsförrädare".
– Jag är inte pedofil, kommenterar Trump.

Dela artikeln

Cole Allen, en 31-årig lärare från Kalifornien, greps i helgen i samband med en middag för Vita husets korrespondenter i Washington.

Han var beväpnad med bland annat hagelgevär och pistol. Enligt åklagare var planen att mörda president Trump.

I ett dokument från FBI framgår hur Cole Allen själv beskriver sitt motiv till dådet.

"Jag är inte längre beredd att låta en pedofil, våldtäktsman och landsförrädare smutsa ner mina händer med sina brott", skriver han.

Enligt åklagarsidan planerade han att angripa flera företrädare för administrationen, med presidenten som högsta mål.

USA:s justitieminister Todd Blanche betonar samtidigt att hotet aldrig var nära att förverkligas.

– Den här mannen befann sig en våning ovanför balsalen, med hundratals federala agenter mellan sig och USA:s president, säger han.

Enligt myndigheterna avlossades flera skott i samband med ingripandet, men detaljerna är ännu oklara.

Den misstänkte har åtalats för försök till attentat mot presidenten samt flera vapenbrott och hålls nu frihetsberövad i väntan på nästa förhandling.

Trump: "Jag är inte våldtäktsman"
Samtidigt har Donald Trump själv kommenterat anklagelserna.

– Jag är inte någon våldtäktsman. Jag har inte våldtagit någon, säger han i en intervju med CBS 60 Minutes.

Trump fortsätter:

– Jag är inte pedofil. Ursäkta mig. Ursäkta mig. Jag är inte pedofil.

Presidenten hävdar vidare att han blivit "helt rentvådd" från anklagelserna om inblandning i pedofilskandalerna kring hans tidigare nära vän Jeffrey Epstein.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 273074376

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 273074377

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.