Därför skulle han mörda Trump: "Pedofil och landsförrädare"

Cole Allen, en 31-årig lärare från Kalifornien, greps i helgen i samband med en middag för Vita husets korrespondenter i Washington.

Han var beväpnad med bland annat hagelgevär och pistol. Enligt åklagare var planen att mörda president Trump.

I ett dokument från FBI framgår hur Cole Allen själv beskriver sitt motiv till dådet.

"Jag är inte längre beredd att låta en pedofil, våldtäktsman och landsförrädare smutsa ner mina händer med sina brott", skriver han.

Enligt åklagarsidan planerade han att angripa flera företrädare för administrationen, med presidenten som högsta mål.

USA:s justitieminister Todd Blanche betonar samtidigt att hotet aldrig var nära att förverkligas.

– Den här mannen befann sig en våning ovanför balsalen, med hundratals federala agenter mellan sig och USA:s president, säger han.

Enligt myndigheterna avlossades flera skott i samband med ingripandet, men detaljerna är ännu oklara.

Den misstänkte har åtalats för försök till attentat mot presidenten samt flera vapenbrott och hålls nu frihetsberövad i väntan på nästa förhandling.

Trump: "Jag är inte våldtäktsman"

Samtidigt har Donald Trump själv kommenterat anklagelserna.

– Jag är inte någon våldtäktsman. Jag har inte våldtagit någon, säger han i en intervju med CBS 60 Minutes.

Trump fortsätter:

– Jag är inte pedofil. Ursäkta mig. Ursäkta mig. Jag är inte pedofil.

Presidenten hävdar vidare att han blivit "helt rentvådd" från anklagelserna om inblandning i pedofilskandalerna kring hans tidigare nära vän Jeffrey Epstein.