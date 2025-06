Dödssiffran stiger i Israel – "ser ut som Gaza"

I Iran har minst 78 personer omkommit enligt uppgifter från respektive lands myndigheter.

Den materiella förstörelsen i Israel är desto mer omfattande. I den exklusiva kuststaden Bat Yam slog en svärm av iranska missiler med i ett bara delvis evakuerat bostadskvarter vid 02.30-tiden, och förvandlade området till något som mest liknar en parkeringsplats. Intill bilder av nedslagsplatsen som lagts upp i sociala medier påpekar användare att området ser ut som Gaza.

Myndigheterna jobbar nu med att leta efter överlevande och döda i rasmassorna, då byggnaderna inte var helt evakuerade, uppger CNN.

Daylight reveals a much clearer image of the impact site in Bat Yam, to the south of Tel-Aviv, where the death toll currently sits at 4 and the injuries at over 200, while around 35 are believed to still be missing beneath the rubble. Search-and-rescue teams with IDF Homefront… pic.twitter.com/ZzC6XB3BMN

— OSINTdefender (@sentdefender) June 15, 2025