Donald Trump tillbaka på Twitter

Elon Musk hade på lördagen en omröstning bland Twitters användare, som fick svara på om de ansåg att Trumps konto skulle avblockeras eller inte.

Drygt 15 miljoner röster kom in varav 51,8 procent för och 48,2 procent emot.

"Folket har talat", skriver Elon Musk.

Donald Trumps konto är nu åter aktiverat, men han har inte skrivit några nya inlägg än.

Den tidigare presidenten startade en egen social mediaplatform som heter Truth Social efter att ha stängts av från Twitter i januari 2021.

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv

— Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022