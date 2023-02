Twitters sparkade "woke-Stasi" förhördes om valpåverkan i kongressen

Twitters nye ägare Elon Musk sågade de tidigare cheferna för den sociala mediejätten efter att de vittnat inför kongressen på onsdagen. I ett Twitter-inlägg jämförde dem med den östtyska hemliga polisen.

Republikanerna i parlamentets tillsynskommitté förhörde James Baker, Vijaya Gadde, Yoel Roth och Anika Collier Navaroli – alla tidigare chefer på Twitter – i en serie hätska ordväxlingar som senare gått virala på nätet.

"Woke Stasi hade det hett om öronen idag", twittrade Musk följt av en eld-emoji.

Han bifogade en länk till "The Lives of Others", en film om östtyska invånare som lever med övervakning av Stasi.

Musks inlägg blev viralt nästan omedelbart och fick över 200.000 likes och mer än 12 miljoner visningar.

Miljardärens inlägg kom efter att en längre utfrågning avslutats som handlade om Twitters censur av uppgifterna om Hunter Bidens bärbara dator och om bolagets samverkan med regeringen för att tysta konservativa användare på plattformen, vilket avslöjades av Twitter-dokument som Musk släppt offentligt.

Själva utfrågningen var mycket kontroversiell. En republikansk medlem sa till de tidigare Twitter-cheferna att de riskerade att hamna i fängelse.

"Ni, mina damer och herrar, undergrävde USA:s presidentval 2020, medvetet och uppsåtligt" sade ledamoten Clay Higgins och fortsatte:

"Det här är dåliga nyheter, men det kommer att bli värre eftersom det här är utredningsfasen. Senare kommer häktningsfasen, och era advokater är bekanta med vad det innebär"

Republikanen Marjorie Taylor Greene anklagade Roth, tidigare chef för censur och säkerhet på Twitter, för att ha tillåtit "barnporr över hela Twitter".

Istället för att arbeta för att få bort barnpornografi från plattformen, sa Greene, fokuserade Roth på att få bort henne från Twitter.

Before Elon Musk bought Twitter, Yoel Roth was in charge of “Trust & Safety” at the company while child porn was all over the platform.



Is this why? pic.twitter.com/u2vUTq6nvw

— Rep. Marjorie Taylor Greene (@RepMTG) February 8, 2023