Efter bombdådet mot USA:s ambassad – polisen släpper bilder

Publicerad 9 mars 2026 kl 13.18

Utrikes. Norsk polis släpper nu övervakningsbilder på en misstänkt gärningsman efter bombdådet mot USA:s ambassad i Oslo i helgen.

Utredningen efter explosionen utanför USA:s ambassad i Oslo fortsätter. Nu publicerar norsk polis övervakningsbilder på en person som misstänks ha placerat sprängladdningen.

Explosionen inträffade under natten till söndag och ledde till en stor polisinsats i området kring ambassaden.

Bombtekniker, hundpatruller, tungt beväpnad polis och helikopter sattes in och flera fordon i närheten kontrollerades.

I ett pressmeddelande uppger polisen att personen på bilderna tros ha placerat sprängladdningen vid entrén.

"Polisen är intresserad av all information och observationer om personen i fråga."

Utredningen visar enligt polisen att sprängladdningen var improviserad och placerad nära ingången.

"Hittills har utredningen visat att det var en improviserad sprängladdning som placerats nära ingången. Av hänsyn till utredningen vill vi inte avslöja några ytterligare detaljer om anordningen i nuläget, förutom att det var en kraftig explosion."

Kort efter explosionen dök också en video upp på ambassadens sida på Google Maps där den dödade ayatollan Ali Khamenei syns.

Polisen uppger att även detta inslag nu granskas.

"Ytterligare utredningar genomförs av videon."

Polisen skriver också att händelsen kan behöva ses i ljuset av det rådande säkerhetspolitiska läget.

Allmänheten uppmanas nu att lämna tips och iakttagelser som kan bidra till utredningen.

