Elon Musk fick åka på botgöringsfärd till Auschwitz

Med under Elon Musks besök i koncentrationslägret var den judiske aktivisten Ben Shapiro och andra företrädare för judiska grupper.

Mångmiljardären – som har anklagats för att ha uttalat sig antisemitiskt – gjorde en liknande botgöringsresa till Israel i slutet av november, där han träffade premiärminister Benjamin Netanyahu.

I samband med besöket i Auschwitz förde Elon Musk också ett resonemang om att han önskade att han vore jude själv.

Elon Musk: "I grew up around a lot of Jewish people, I went to Hebrew preschool -- my name is pretty Jewish."



"I went to Israel when I was 13 -- most of my friends are Jewish, sometimes I forget 'Am I Jewish?', I'm Jew-ish, aspirationally Jewish." pic.twitter.com/RtJDeyktxk

