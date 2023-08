Elon Musk lovar betala rättsprocesser för twittrare som fått sparken

"Om du blivit orättvist behandlad av din arbetsgivare på grund av att du lagt upp eller gillat något på den här plattformen kommer vi att stå för dina rättsliga kostnader", skriver Elon Musk i ett inlägg.

Han uppger vidare att det inte finns någon övre gräns för hur mycket stöd som kan ges.

If you were unfairly treated by your employer due to posting or liking something on this platform, we will fund your legal bill.



No limit.



Please let us know.

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023