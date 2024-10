Elon Musk: "Media uppmuntrar aktivt till mord på mig och Trump"

Under ett tal i Pennsylvania, en nyckelstat inför det kommande valet, uttryckte Musk oro över de personliga risker han tar genom att involvera sig i politiken.

– Jag ökar min risk att bli mördad genom att engagera mig i politiken. Så att dramatiskt öka min risk att bli mördad och engagera mig i politiken är inte något jag vill göra, sade Musk i sitt tal.

Han betonade vidare att även om han inte har någon "dödsönskan" känner han att han inte har något val än att engagera sig.

– Jag känner verkligen att jag inte har något annat val än att göra det.

Efter talet publicerade Musk en video från sitt framträdande på X, där han skrev:

"Med sina outtröttliga attackartiklar uppmuntrar de traditionella medierna aktivt till mord på Donald Trump och nu på mig."

Han har illustrerat inlägget med ett omslag från Der Spiegel där han avbildas och beskrivs som "fiende nummer två".

Elon Musk har inte bara offentligt uttryckt sitt stöd för Trump, utan också bidragit med minst 70 miljoner dollar till den tidigare presidentens kampanj. Dessutom har han genom sin stiftelse America PAC lanserat en ovanlig satsning som erbjuder ekonomiska incitament för att öka väljarnas engagemang.

America PAC har utlovat att ge bort en miljon dollar till individer som undertecknar en petition till stöd för det första och andra tillägget i USA:s konstitution, som skyddar yttrandefrihet och rätten att bära vapen. Stiftelsen har också inlett en väljarregistreringsturné i Pennsylvania, med målet att mobilisera väljare för att stödja Trump, med sikte på andra viktiga delstater inför valet.

🇺🇸ELON: I’M INCREASING MY RISK OF BEING ASSASSINATED BY ENGAGING IN POLITICS



“So, dramatically increasing my risk of being assassinated and engaging in politics are not what I want to do.



I do not have a death wish, but the stakes are so high that I really feel I have no choice… https://t.co/VjYu9zE3iz pic.twitter.com/z2QNJPeS5M

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 20, 2024