"Jag tror han gillar mig": Trumps reaktion när Nato-chefen kallar honom för "daddy"

Donald Trump väckte på onsdagen rubriker när han under en pressträff i Haag jämförde det pågående kriget mellan Israel och Iran med ett slagsmål mellan barn på skolgården.

– De har haft ett stort bråk, som två ungar i en skolgård. Du vet, de slåss som fan, man kan inte stoppa dem. Låt dem hålla på i två–tre minuter, sedan är det lätt att stoppa dem, sade Trump.

Uttalandet kom i samband med Natos toppmöte i Nederländerna, där också USA:s bombningar av Irans kärnteknikanläggningar hyllades av flera närvarande ledare. Trumps anseende bland politikerna i Europa tycks ha ökat markant efter den kontroversiella bombkampanjen, och exempelvis de tyska politikerna verkar tolka attacken mot Iran och krigsretoriken som ett tecken på att Trump trots allt är en av dem.

Natos generalsekreterare Mark Rutte, tidigare premiärminister i Nederländerna, skrattade åt presidentens språkbruk och jämförde Trump med en förälder, "daddy" som sätter ner foten.

– Och då måste pappa ibland använda starkt språk för att få dem att sluta, sade Rutte.

Fria Tider rapporterade tidigare idag om ett mycket inställsamt privat sms från Rutte som Trump publicerat på sociala medier. I meddelandet berömmer Rutte den amerikanska presidenten för hans attack mot Iran – och hyllar honom för hans beteende mot Europa.

“Europa ska få betala REJÄLT, såsom de bör, och det kommer att vara DIN seger”, lovar Rutte i meddelandet till Trump.

